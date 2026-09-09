अंक ज्योतिष 10 सितंबर: मूलांक 6 और 8 वालों की तरक्की के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान, धन लाभ के संकेत

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10 सितंबर अंक ज्योतिष: 10 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई मूलांक वालों के लिए खास संकेत लेकर आया है। अंकों के प्रभाव से आज आपके जीवन में करियर, नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम और पारिवारिक मामलों से जुड़े कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी मूलांक के जातकों को मेहनत का शानदार परिणाम मिल सकता है, तो कुछ लोगों को आज जल्दबाजी में फैसला लेने से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं 10 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष और मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही जानें आपका शुभ अंक, शुभ रंग और आज के खास ज्योतिषीय संकेत।

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अंक 1

आज आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबी अवधि के निवेश पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और खुद को स्वस्थ रखने पर विशेष ध्यान दें।

शुभ अंक- 15

शुभ रंग- गुलाबी

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अंक 2

आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके बारे में जानना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। नई तकनीक और योजनाओं को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर करियर पर पड़ सकता है। छोटी यात्रा भी आपके लिए नए कारोबारी संपर्क और लाभदायक अवसर लेकर आ सकती है।

शुभ अंक- 19

शुभ रंग- बैंगनी

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अंक 3

आज नई साझेदारी या किसी नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट की शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें और जरूरत पड़ने पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए अपने फैसलों की दोबारा समीक्षा करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

शुभ अंक- 21

शुभ रंग- लाल

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