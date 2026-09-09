10 सितंबर अंक ज्योतिष: 10 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई मूलांक वालों के लिए खास संकेत लेकर आया है। अंकों के प्रभाव से आज आपके जीवन में करियर, नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम और पारिवारिक मामलों से जुड़े कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी मूलांक के जातकों को मेहनत का शानदार परिणाम मिल सकता है, तो कुछ लोगों को आज जल्दबाजी में फैसला लेने से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं 10 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष और मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही जानें आपका शुभ अंक, शुभ रंग और आज के खास ज्योतिषीय संकेत।
अंक ज्योतिष 10 सितंबर: मूलांक 6 और 8 वालों की तरक्की के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान, धन लाभ के संकेत
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 09 Sep 2026 03:56 PM IST
सार
10 सितंबर 2026 का आज का अंक ज्योतिष जानें। अंक और ग्रहों के प्रभाव से आज आपका करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही जानें किस मूलांक के लिए आज का दिन रहेगा शुभ और किसे रहना होगा सावधान।
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