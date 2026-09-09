फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

अंक ज्योतिष 10 सितंबर: मूलांक 6 और 8 वालों की तरक्की के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान, धन लाभ के संकेत

Wed, 09 Sep 2026 03:56 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 09 Sep 2026 03:56 PM IST
सार

10 सितंबर 2026 का आज का अंक ज्योतिष जानें। अंक और ग्रहों के प्रभाव से आज आपका करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, साथ ही जानें किस मूलांक के लिए आज का दिन रहेगा शुभ और किसे रहना होगा सावधान।

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
10 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

10 सितंबर अंक ज्योतिष: 10 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई मूलांक वालों के लिए खास संकेत लेकर आया है। अंकों के प्रभाव से आज आपके जीवन में करियर, नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम और पारिवारिक मामलों से जुड़े कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसी मूलांक के जातकों को मेहनत का शानदार परिणाम मिल सकता है, तो कुछ लोगों को आज जल्दबाजी में फैसला लेने से बचने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं 10 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष और मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथ ही जानें आपका शुभ अंक, शुभ रंग और आज के खास ज्योतिषीय संकेत।

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 1
आज आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अपने किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबी अवधि के निवेश पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और खुद को स्वस्थ रखने पर विशेष ध्यान दें।
शुभ अंक- 15
शुभ रंग- गुलाबी

Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 2
आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके बारे में जानना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। नई तकनीक और योजनाओं को लेकर आपका उत्साह बढ़ेगा, जिसका सकारात्मक असर करियर पर पड़ सकता है। छोटी यात्रा भी आपके लिए नए कारोबारी संपर्क और लाभदायक अवसर लेकर आ सकती है।
शुभ अंक- 19
शुभ रंग- बैंगनी

विज्ञापन
विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 3
आज नई साझेदारी या किसी नए व्यावसायिक प्रोजेक्ट की शुरुआत के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें और जरूरत पड़ने पर अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए अपने फैसलों की दोबारा समीक्षा करना आपके लिए बेहतर रहेगा।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- लाल

विज्ञापन
Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 10 September 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
दैनिक अंक ज्योतिष - फोटो : amarujala

अंक 4
आज अपने स्वास्थ्य और रिश्तों पर ध्यान देना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ समय आराम करने और खुद को प्राथमिकता देने की जरूरत है। दिन आपको बदलाव के लिए तैयार रहने का संकेत दे रहा है। अपनों के प्रति संवेदनशीलता, उत्साह और देखभाल का भाव आज आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा।
शुभ अंक- 11
शुभ रंग- भूरा

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed