अंक ज्योतिष: मूलांक के अनुसार जानें अपना शुभ दिन, किस अंक वालों के लिए कौन सा दिन है लकी?

1 of 10 मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का शुभ दिन - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



2 of 10 मूलांक 1 - फोटो : adobe stock

मूलांक 1

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। अंक ज्योतिष में इस अंक का संबंध सूर्य से माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व का कारक माना जाता है। सूर्य का दिन रविवार है, इसलिए मूलांक 1 वालों के लिए रविवार को शुभ माना जाता है। इस दिन महत्वपूर्ण काम शुरू करना या योजनाओं पर आगे बढ़ना इनके लिए अनुकूल माना जाता है।



3 of 10 मूलांक 2 - फोटो : adobe stock

मूलांक 2

2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। इस अंक के स्वामी चंद्रमा माने गए हैं। चंद्रमा का संबंध मन, भावनाओं और संवेदनशीलता से जोड़ा जाता है। चंद्रमा को समर्पित दिन सोमवार है। इसलिए मूलांक 2 के जातकों के लिए सोमवार शुभ माना जाता है। इस दिन शांत मन से लिए गए फैसलों को विशेष महत्व दिया जाता है।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 मूलांक 3 - फोटो : adobe stock

मूलांक 3

अगर जन्म तारीख 3, 12, 21 या 30 है तो मूलांक 3 बनेगा। इस अंक का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, विस्तार और विवेक का कारक माना जाता है। इसलिए मूलांक 3 वालों के लिए गुरुवार को भाग्यशाली माना जाता है। शिक्षा और ज्ञान से जुड़े कार्यों के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है।



विज्ञापन

5 of 10 मूलांक 4 - फोटो : adobe stock