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अंक ज्योतिष: मूलांक के अनुसार जानें अपना शुभ दिन, किस अंक वालों के लिए कौन सा दिन है लकी?
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:17 PM IST
सार
मान्यता है कि 1 से 9 तक के प्रत्येक मूलांक का संबंध एक विशेष ग्रह से होता है और उसी के आधार पर कुछ दिन उस मूलांक के जातकों के लिए अधिक अनुकूल माने जाते हैं। आइए जानते हैं किस मूलांक के लिए कौन सा दिन शुभ माना जाता है।
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मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का शुभ दिन
- फोटो : AI
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क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के लिए रविवार खास साबित होता है, तो किसी के लिए मंगलवार को शुरू किया गया काम उम्मीद से बेहतर परिणाम देता है? अंक ज्योतिष के अनुसार, इसके पीछे आपकी जन्मतिथि से जुड़ा मूलांक हो सकता है। मान्यता है कि 1 से 9 तक के प्रत्येक मूलांक का संबंध एक विशेष ग्रह से होता है और उसी के आधार पर कुछ दिन उस मूलांक के जातकों के लिए अधिक अनुकूल माने जाते हैं। यानी आपकी जन्मतिथि सिर्फ आपकी उम्र बताने वाली संख्या नहीं, बल्कि आपके लिए शुभ दिन का संकेत भी दे सकती है। तो आखिर आपका मूलांक क्या कहता है और सप्ताह का कौन सा दिन आपके लिए भाग्यशाली माना जाता है? आइए जानते हैं।
अपना मूलांक कैसे पता करें?
मूलांक जानने के लिए जन्म की तारीख को देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म महीने की 14 तारीख को हुआ है तो 1+4=5 होगा, इसलिए उसका मूलांक 5 माना जाएगा। इसी तरह 28 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2+8=10 और फिर 1+0=1 होगा।
मूलांक 1
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। अंक ज्योतिष में इस अंक का संबंध सूर्य से माना जाता है। सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व और प्रभावशाली व्यक्तित्व का कारक माना जाता है। सूर्य का दिन रविवार है, इसलिए मूलांक 1 वालों के लिए रविवार को शुभ माना जाता है। इस दिन महत्वपूर्ण काम शुरू करना या योजनाओं पर आगे बढ़ना इनके लिए अनुकूल माना जाता है।
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मूलांक 2
- फोटो : adobe stock
मूलांक 2
2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। इस अंक के स्वामी चंद्रमा माने गए हैं। चंद्रमा का संबंध मन, भावनाओं और संवेदनशीलता से जोड़ा जाता है। चंद्रमा को समर्पित दिन सोमवार है। इसलिए मूलांक 2 के जातकों के लिए सोमवार शुभ माना जाता है। इस दिन शांत मन से लिए गए फैसलों को विशेष महत्व दिया जाता है।
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मूलांक 3
- फोटो : adobe stock
मूलांक 3
अगर जन्म तारीख 3, 12, 21 या 30 है तो मूलांक 3 बनेगा। इस अंक का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, विस्तार और विवेक का कारक माना जाता है। इसलिए मूलांक 3 वालों के लिए गुरुवार को भाग्यशाली माना जाता है। शिक्षा और ज्ञान से जुड़े कार्यों के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल माना जाता है।
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मूलांक 4
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मूलांक 4
4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। अंक ज्योतिष में इसका संबंध राहु से माना जाता है। राहु को रहस्यमय और अचानक बदलावों से जुड़ा ग्रह माना जाता है। मूलांक 4 के लिए बुधवार और शनिवार को शुभ माना जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों में इन दिनों का चयन करना लाभकारी माना जाता है।
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