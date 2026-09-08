अंक ज्योतिष 09 सितंबर: मूलांक 6 और 8 वालों को रहना होगा सतर्क, कामकाज में आ सकती हैं चुनौतियां

1 of 10 09 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Today Numerology Prediction: 9 सितंबर 2026 का दिन अंक ज्योतिष के नजरिए से कई मूलांक वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर उसके स्वभाव, कार्यक्षमता और जीवन से जुड़े कई पहलुओं का आकलन किया जाता है। ऐसे में रोजाना के अंक भविष्यफल के जरिए यह जानने की कोशिश की जाती है कि दिन आपके लिए किस तरह के अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के लिए 9 सितंबर 2026 का आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल।

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अंक 1

आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा मौका मिलेगा। निवेश से जुड़े फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर कदम उठाएं। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है। जीवनसाथी के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

शुभ अंक- 80

शुभ रंग- पीला

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अंक 2

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। परिवार के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। शिक्षण से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश से जुड़े कारोबार की योजना भी आगे बढ़ सकती है।

शुभ अंक- 50

शुभ रंग- सिल्वर

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अंक 3

आज संतान की ओर से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। नौकरीपेशा लोगों की किसी प्रभावशाली या नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अतिरिक्त आमदनी के लिए पार्ट टाइम काम शुरू करने का विचार बना सकते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बनी रहेगी।

शुभ अंक- 38

शुभ रंग- गोल्डन

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