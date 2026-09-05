अंक ज्योतिषफल 6 सितंबर: मूलांक 5 और 6 वालों को अचानक धन लाभ , मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा

1 of 10 अंक ज्योतिषफल - फोटो : अमर उजाला

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Numerology Prediction in Hindi: अंक ज्योतिषीय गणना के अनुसार 6 सितंबर का दिन कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। करियर-कारोबार में नए तरह के मुकाम हासिल करने को मिलता है। प्रेम जीवन में साथी संग रिश्ता बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का अंक ज्योतिष, और देखें आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। अंक ज्योतिषीय गणना के अनुसार 6 सितंबर का दिन कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। करियर-कारोबार में नए तरह के मुकाम हासिल करने को मिलता है। प्रेम जीवन में साथी संग रिश्ता बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का अंक ज्योतिष, और देखें आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

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अंक 1

आज का दिन मूलांक 1 वालों के लिए नए तरह के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों के वेतन में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। आपको आज के दिन सेहत के मामलों में सावधानी बरतना होगा। निवेश से जुड़े मामलों में आपको कुछ लाभ मिल सकता है।

शुभ अंक- 24

शुभ रंग- पीला

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अंक 2

अंक ज्योतिष राशिफल की गणना के अनुसार, कार्यक्षे में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में लाभ के नए-नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कानूनी मामलों में आपको राहत मिलेगी। लेन-देन के मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी।

शुभ अंक- 30

शुभ रंग- लाल

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अंक 3

आज के दिन आपकी आय में वृद्धि के योग हैं। अचानक धन लाभ के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। जो लोग बेरोजगार है उनको नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। छात्रों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में छात्रों को कामयाबी मिलेंगी।

शुभ अंक- 14

शुभ रंग- लाल

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