{"_id":"6a9bda21faa02a210507447f","slug":"aaj-ka-ank-jyotish-today-numerology-prediction-6-september-2026-aaj-ka-ank-jyotish-in-hindi-2026-09-05","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"अंक ज्योतिषफल 6 सितंबर: मूलांक 5 और 6 वालों को अचानक धन लाभ , मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा","category":{"title":"Numerology","title_hn":"अंक ज्योतिष","slug":"numerology"}}
अंक ज्योतिषफल 6 सितंबर: मूलांक 5 और 6 वालों को अचानक धन लाभ , मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: विनोद शुक्ला
Updated Sat, 05 Sep 2026 04:28 PM IST
सार
Numerology Prediction Today: 6 सितंबर 2026 का अंक ज्योतिष आपके मूलांक के आधार पर आज के दिन की संभावनाएं बताएगा। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, धन, प्रेम और भाग्य के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा।
विज्ञापन
1 of 10
अंक ज्योतिषफल
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Numerology Prediction in Hindi: अंक ज्योतिषीय गणना के अनुसार 6 सितंबर का दिन कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। करियर-कारोबार में नए तरह के मुकाम हासिल करने को मिलता है। प्रेम जीवन में साथी संग रिश्ता बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का अंक ज्योतिष, और देखें आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।
2 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 1
आज का दिन मूलांक 1 वालों के लिए नए तरह के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों के वेतन में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। आपको आज के दिन सेहत के मामलों में सावधानी बरतना होगा। निवेश से जुड़े मामलों में आपको कुछ लाभ मिल सकता है।
शुभ अंक- 24 शुभ रंग- पीला
3 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 2
अंक ज्योतिष राशिफल की गणना के अनुसार, कार्यक्षे में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में लाभ के नए-नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कानूनी मामलों में आपको राहत मिलेगी। लेन-देन के मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी।
शुभ अंक- 30 शुभ रंग- लाल
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 3
आज के दिन आपकी आय में वृद्धि के योग हैं। अचानक धन लाभ के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। जो लोग बेरोजगार है उनको नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकते हैं। छात्रों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। पढ़ाई में छात्रों को कामयाबी मिलेंगी।
शुभ अंक- 14 शुभ रंग- लाल
विज्ञापन
5 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 4
आज के दिन आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जिससे आपके अधूरे काम पूरे जल्द ही पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपने अधिकारियों संग सहयोग मिलेगा। आज के दिन कुछ अधूरे काम पूरे होंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी।
शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नारंगी
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।