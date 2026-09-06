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साप्ताहिक अंक ज्योतिष: इस सप्ताह मूलांक 7 वालों की चमकेगी किस्मत, 5 वालों की प्रतिष्ठा पर आ सकता है संकट
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:35 AM IST
सार
Weekly Numerology Predictions: 7 से 13 सितंबर 2026 का सप्ताह मूलांक 1 से 9 वालों के लिए करियर, धन और प्रेम के मामले में मिले-जुले परिणाम ला सकता है। जानें आपके मूलांक के लिए क्या कहते हैं इस सप्ताह के अंक ज्योतिषीय संकेत।
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साप्ताहिक अंक ज्योतिष
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7 से 13 सितंबर 2026 का सप्ताह मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है। इस दौरान किसी के करियर में प्रगति के योग बन सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। प्रेम और रिश्तों के मामले में भी सप्ताह कुछ लोगों के लिए सकारात्मक, जबकि कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आइए जानते हैं आपके मूलांक के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।
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मूलांक 1
मूलांक 1 वालों के लिए सप्ताह कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से लाभ मिलने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है। हालांकि, बेवजह की बहस से दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा। रिश्तों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साहित्य और रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है।
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मूलांक 2
इस सप्ताह पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है और इसमें आपका स्वभाव भी एक वजह बन सकता है। मनोरंजन और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। भाई-बहन या किसी करीबी मित्र के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। प्रेम संबंध में पार्टनर को आपके भावनात्मक सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। परिवार की बजाय बाहर के लोगों से अधिक सराहना मिल सकती है।
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मूलांक 3
मूलांक 3 के जातकों को इस सप्ताह किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों में समय बीतेगा। समाज सेवा से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर और स्थिर रह सकती है, जिससे विरोधियों का सामना करने में आत्मविश्वास मिलेगा। अपनी योजनाओं में अनुभवी और प्रभावशाली लोगों को शामिल करना फायदेमंद रहेगा।
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मूलांक 4
इस सप्ताह आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के कारण परेशानी हो सकती है, इसलिए लापरवाही से बचें। प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में मेहनत बढ़ानी होगी। खान-पान को लेकर सावधानी रखें। लंबे समय से अटके कागजी काम पूरे होने की संभावना है। सुख-सुविधाओं को लेकर आपकी इच्छाएं भी बढ़ सकती हैं।
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