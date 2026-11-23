1 of 5 चीनी सिक्कों से जुड़े फेंगशुई नियम - फोटो : Amar Ujala







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Feng Shui Tips In Hindi: फेंगशुई में घर की वस्तुओं को सही दिशा और स्थान पर रखने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इससे आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। फेंगशुई में चीनी सिक्कों को भी धन, सौभाग्य और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। गोल आकार और बीच में चौकोर छेद वाले इन सिक्कों को आमतौर पर लाल धागे में बांधकर रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन्हें सही जगह पर रखने से आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं। आइए जानते हैं चीनी फेंगशुई सिक्कों का महत्व और इन्हें घर या ऑफिस में किस दिशा में रखना शुभ माना जाता है।

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2 of 5 फेंगशुई के सिक्कों से खुलेंगे तरक्की के रास्ते - फोटो : Adobe Stock

घर में कहां रखें फेंग शुई सिक्के?





फेंगशुई के अनुसार, घर का मुख्य दरवाजा सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र होता है। मान्यता है कि यहां लाल धागे में बंधे चीनी सिक्के या उनसे बने विंड चाइम लगाने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य आता है।

कुछ लोग बिस्तर के नीचे फेंग शुई सिक्के रखते हैं। बिस्तर के नीचे चीनी सिक्के रखना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में धन-संपत्ति और सौभाग्य का आगमन होता है, साथ ही सुख-समृद्धि बनी रहती है।

फेंग शुई में दक्षिण-पूर्व दिशा को धन से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस कोने में फेंग शुई सिक्के रखना अच्छा माना जाता है।

इसके अलावा, घर के मुख्य दरवाजे से अंदर आने पर बाईं ओर का आखिरी कोना भी धन और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है।





करियर में तरक्की के लिए ऑफिस में कहां रखें चीनी सिक्के? फेंगशुई में कार्यस्थल को करियर और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि ऑफिस की टेबल पर लाल या पीले धागे में बंधे चीनी सिक्के रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा इन्हें तिजोरी, कैश बॉक्स या जरूरी दस्तावेजों के पास भी रख सकते हैं। ऐसा करने से करियर में नए अवसर और सफलता मिलने की मान्यता है।







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3 of 5 फेंगशुई लकी सिक्के - फोटो : Adobe Stock

कितने सिक्के रखना शुभ माना जाता है?







तीन सिक्के

फेंग शुई में तीन सिक्कों को धन और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। इन्हें लाल धागे में बांधकर पर्स या ऑफिस की टेबल पर रख सकते हैं।







छह सिक्के

छह सिक्कों को सौभाग्य और मदद मिलने का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इन्हें घर की उत्तर-पश्चिम दिशा में रखने से नए मौके मिलते हैं और काम में दूसरों का सहयोग मिलता है।

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4 of 5 फेंगशुई टिप्स - फोटो : Adobe Stock

फेंग शुई चीनी सिक्के खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप घर या ऑफिस के लिए फेंगशुई के चीनी सिक्के खरीदने की सोच रहे हैं, तो उनकी गुणवत्ता और बनावट का खास ध्यान रखें। ये सिक्के आमतौर पर तांबे, पीतल या कांसे से बने होते हैं और इनके बीच में चौकोर छेद होता है। पुराने सिक्के महंगे मिल सकते हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी के नए सिक्के भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि पुराने सिक्कों को इस्तेमाल से पहले नमक मिले पानी से साफ करना शुभ होता है। इससे सिक्कों पर पहले से मौजूद ऊर्जा का असर खत्म हो जाता है।

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5 of 5 चीनी फेंगशुई सिक्के - फोटो : Ai Generated