क्या है धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का सबसे शुभ समय? यहां जानें सही मुहूर्त

1 of 5 धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का ये है सबसे शुभ समय - फोटो : AI







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धनतेरस का पर्व खुशियों, समृद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और अन्य नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के लिए खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सोने-चांदी के आभूषणों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और खूबसूरत उपहारों तक लोग खरीदते हैं।



हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने से उसमें तेरह गुना फल की वृद्धि होती है। इस साल 6 नवंबर 2026 को धनतेरस है। तो आइए जानते हैं कि सोना खरीदने का सबसे शुभ समय क्या है?



क्या है धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त?



पंचांग के मुताबिक, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट शुरू होगी और समापन 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर होगा। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5 बजकर 33 मिनट से रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 2 मिनट से शाम 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा।



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क्या है धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त?



6 नवंबर 2026 को यानी धनतेरस के दिन सोना खरीदने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 10 बजकर 30 मिनट से 7 नवंबर को सुबह 6 बजकर 37 मिनट पर होगा।



धनतेरस 2026 पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त



धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक।

प्रदोष काल: शाम 5 बजकर 49 मिनट से रात 8 बजकर 23 मिनट तक।

वृषभ काल: शाम 6 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 17 मिनट तक।

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दिन का चौघड़िया



चर: सुबह 6 बजकर 32 मिनट से 7 बजकर 54 मिनट तक

लाभ: सुबह 7 बजकर 54 मिनट से 9 बजकर 16 मिनट तक

अमृत: सुबह 9 बजकर 16 मिनट से 10 बजकर 38 मिनट तक

काल: सुबह 10 बजकर 38 मिनट से दोपहर 12 बजकर 1 मिनट तक

शुभ: दोपहर 12 बजकर 1 मिनट से 1 बजकर 23 मिनट तक

रोग: दोपहर 1 बजकर 23 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक

उद्वेग: दोपहर 2 बजकर 45 मिनट से शाम 4 बजकर 7 मिनट तक

चर: शाम 4 बजकर 7 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट तक



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रात की चौघड़िया



रोग: शाम 5 बजकर 30 मिनट से 7 बजकर 8 मिनट तक

काल: शाम 7 बजकर 8 मिनट से 8 बजकर 45 मिनट तक

लाभ: रात 8 बजकर 45 मिनट से 10 बजकर 23 मिनट तक

उद्वेग: रात 10 बजकर 23 मिनट से 12 बजकर 1 मिनट तक

शुभ: रात 12 बजकर 1 मिनट से 1 बजकर 39 मिनट तक (7 नवंबर)

अमृत: रात 1 बजकर 39 मिनट से 3 बजकर 17 मिनट तक

चर: सुबह 3 बजकर 17 मिनट से 4 बजकर 55 मिनट तक

रोग: सुबह 4 बजकर 55 मिनट से 6 बजकर 32 मिनट तक



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