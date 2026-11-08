Happy Diwali 2026: कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस साल 8 नवंबर को दीपावली का शुभ पर्व मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि विधि-विधान से लक्ष्मी पूजन करने से घर में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। शास्त्रों के अनुसार, भगवान श्रीराम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। तभी से दिवाली को खुशियों और उत्साह का पर्व माना जाता है। इस दिन पूजा-पाठ के साथ-साथ सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में इस खास अवसर पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को दिवाली के इन खूबसूरत शुभकामना संदेशों के जरिए बधाई दे सकते हैं।
दीपावली 2026 की शुभकामनाएं: दीपों की रोशनी से रोशन हो अपनों का जीवन, इन खास संदेशों से दें सभी को शुभकामनाएं
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Sun, 08 Nov 2026 06:08 AM IST
सार
Happy Diwali 2026: आज, 8 नवंबर को दीपावली का शुभ पर्व मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर आप अपनों को दें खुशियों भरी शुभकामनाएं। यहां पढ़ें दिवाली के खूबसूरत संदेश, जिन्हें भेजकर आप रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ा सकते हैं।
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