नरक चतुर्दशी 2026: छोटी दिवाली पर नहीं करने चाहिए ये काम, जानें इस दिन यम दीप क्यों जलाया जाता है?

1 of 4 छोटी दिवाली पर क्या करें, क्या न करें - फोटो : AI







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2 of 4 यम दीप जलाने से जुड़ी धार्मिक मान्यता - फोटो : adobe stock

यम दीप जलाने से जुड़ी धार्मिक मान्यता

नरक चतुर्दशी के अवसर पर यमराज के नाम से दीपक जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक दीपदान करने से अकाल मृत्यु का संकट टलता है और यमदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीप प्रज्वलित करते समय लोग अपने परिवार के सदस्यों की अच्छी सेहत, दीर्घायु और सुख-शांति की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही यमराज से नरक के कष्टों से बचाने और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने की कामना भी की जाती है। यह दीपक जीवन से अंधकार, नकारात्मकता और बुराइयों को दूर करने का प्रतीक भी है।

3 of 4 नरक चतुर्दशी पर किन कामों से बचना चाहिए? - फोटो : adobe stock

नरक चतुर्दशी पर किन कामों से बचना चाहिए?

धार्मिक परंपराओं में नरक चतुर्दशी को यमराज की आराधना का दिन माना गया है। इसलिए इस दिन किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने या उसकी हत्या करने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि यमदेव की दिशा दक्षिण है, इसलिए घर के दक्षिणी हिस्से को साफ-सुथरा रखना चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की नाराजगी का भय रहता है। इसके अलावा, छोटी दिवाली पर तामसिक भोजन से परहेज करने की भी परंपरा है।

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