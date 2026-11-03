धनतेरस के दिन करें ये 5 आसान उपाय, पूरे साल नहीं होगी धन की कमी और मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा

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धनतेरस का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस का दिन खरीदारी और नई वस्तुओं को घर लाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि कुछ उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर होती है।



हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक, धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर और भगवान धन्वतंरि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ उपाय करने से पूरे साल धम की कमी नहीं होती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।



कब है धनतेरस?



धनतेरस का पर्व इस साल 6 नवंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से और 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा की जाती है। 7 नवंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10 बजकर 47 मिनट समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा।



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कब जलाएं 13 दीये?



मान्यताओं के मुताबिक, धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद 13 दीपक जलाना चाहिए। इन दीयों के पास 13 कौड़ियां रखनी चाहिए। इनमें पहला दक्षिण दिशा में रखा जाता है, जो यमराज के नाम होता है। मान्यता है कि आधी रात को इन कौड़ियों को घर के किसी साफ कोने में रखना चाहिए, जिससे धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं।



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