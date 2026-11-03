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धनतेरस 2026: सोना-चांदी नहीं खरीद सकते तो घर लाएं ये 6 शुभ चीजें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न!

Tue, 03 Nov 2026 03:56 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 03 Nov 2026 03:56 PM IST
सार

धनतेरस पर खरीदी गई शुभ वस्तुएं घर में सुख-संपन्नता और खुशहाली लेकर आती हैं। हालांकि, जरूरी नहीं कि इस दिन शुभ खरीदारी के लिए बड़ी रकम ही खर्च करके सोना चांदी ही खरीदा जाए। अगर आपका बजट सीमित है, तो आप धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें घर ला सकते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से मंगलकारी माना जाता है। 

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Dhanteras 2026 cheap auspicious things to buy for prosperity Dhanteras Par kya kharide
धनतेरस 2026 - फोटो : AI

Dhanteras Par kya kharide: दीपावली के आगमन के साथ ही बाजारों में खरीदारी का सिलसिला तेज हो जाता है। पांच दिवसीय दीपोत्सव के पहले दिन मनाए जाने वाले धनतेरस पर नई चीजें खरीदने की विशेष परंपरा है। इस दिन लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के और बर्तन खरीदते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, धनतेरस पर खरीदी गई शुभ वस्तुएं घर में सुख-संपन्नता और खुशहाली लेकर आती हैं। हालांकि, जरूरी नहीं कि इस दिन शुभ खरीदारी के लिए बड़ी रकम ही खर्च करके सोना चांदी ही खरीदा जाए। अगर आपका बजट सीमित है, तो आप धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें घर ला सकते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से मंगलकारी माना जाता है। 



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Dhanteras 2026 cheap auspicious things to buy for prosperity Dhanteras Par kya kharide
धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी मानी जाती है शुभ - फोटो : freepik

धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी मानी जाती है शुभ

  • धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन कम से कम दो झाड़ू घर लाने की मान्यता है। 
  • इसके अलावा पांच गोमती चक्र खरीदना भी मंगलकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में गोमती चक्र का संबंध माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। इसे घर में रखने से सुख-समृद्धि और आर्थिक खुशहाली आने की मान्यता है।
Dhanteras 2026 cheap auspicious things to buy for prosperity Dhanteras Par kya kharide
धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी मानी जाती है शुभ - फोटो : Adobe stock
  • धनतेरस की खरीदारी में पांच हल्दी की गांठ और साबुत धनिया को भी शामिल किया जा सकता है। हल्दी को शुभता, मांगलिक कार्यों और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वहीं, साबुत धनिया भी धनतेरस पर खरीदी जाने वाली पारंपरिक शुभ वस्तुओं में शामिल है।
  • इसके अलावा इस दिन नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों का बजट सोना-चांदी खरीदने की अनुमति नहीं देता, वे पीतल के बर्तन खरीदकर भी इस परंपरा का पालन कर सकते हैं।
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दिवाली की पूजा में शामिल करें ये शुभ वस्तुएं - फोटो : इंस्टाग्राम

दिवाली की पूजा में शामिल करें ये शुभ वस्तुएं
धनतेरस पर खरीदी गई कुछ वस्तुओं को दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा में भी शामिल किया जा सकता है। मान्यता के अनुसार, पूजा स्थल पर पांच गोमती चक्र, पांच हल्दी की गांठ और साबुत धनिया रखना शुभ होता है।

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दिवाली की पूजा में शामिल करें ये शुभ वस्तुएं - फोटो : adobe stock

इसके साथ ही पांच कौड़ियों और पांच जनेऊ को पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रखा जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन वस्तुओं को लक्ष्मी पूजन में शामिल करने से घर में सुख-शांति, धन-धान्य और समृद्धि बनी रहती है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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