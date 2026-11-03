धनतेरस 2026: सोना-चांदी नहीं खरीद सकते तो घर लाएं ये 6 शुभ चीजें, मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न!

Dhanteras Par kya kharide: दीपावली के आगमन के साथ ही बाजारों में खरीदारी का सिलसिला तेज हो जाता है। पांच दिवसीय दीपोत्सव के पहले दिन मनाए जाने वाले धनतेरस पर नई चीजें खरीदने की विशेष परंपरा है। इस दिन लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के और बर्तन खरीदते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, धनतेरस पर खरीदी गई शुभ वस्तुएं घर में सुख-संपन्नता और खुशहाली लेकर आती हैं। हालांकि, जरूरी नहीं कि इस दिन शुभ खरीदारी के लिए बड़ी रकम ही खर्च करके सोना चांदी ही खरीदा जाए। अगर आपका बजट सीमित है, तो आप धनतेरस पर कुछ ऐसी चीजें घर ला सकते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से मंगलकारी माना जाता है।