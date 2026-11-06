दिवाली पर जानिए घर, ऑफिस, व्यापारियों और छात्रों के लिए लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त और पूजन विधि

रविवार, 8 नवंबर को दिवाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह की अमावस्या तिथि और प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। दिवाली का त्योहार धनतेरस से लेकर भाईदूज तक 5 दिनों तक चलता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक अमावस्या की रात को महालक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर आती हैं और घर-घर विचरण करती हैं। इस दौरान मां लक्ष्मी वहीं पर अंश रूप में ठहर जाती हैं जहां पर साफ-सफाई और प्रकाश होता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद के तीन मुहूर्त में किया जाता है। माता लक्ष्मी की प्रदोष काल और स्थिर लग्न में पूजन करना सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा महानिशीथ काल में भी होती है। महानिशीथ काल में मां काली की पूजा, तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए उपयुक्त होती है।

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दिवाली 2026 में लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त क्या होंगे?

8 नवंबर को दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त होंगे, जिसमें आप घर, दुकान और ऑफिस में लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल और वृषभ लग्न में लक्ष्मी पूजा सर्वश्रेष्ठ माना जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं गृहस्थ, व्यापारियों, कार्यालय, साधकों ,नौकरीपेशा, दुकानों और छात्रों के लिए लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा ?



गृहस्थों के लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त- शाम 5:49 से रात 8: 59 तक



नौकरीपेशा लोगों के लिए- सुबह 11: 46 से दोपहर 12:34 तक (अभिजीत मुहूर्त)



दुकान और नए प्रतिष्ठानों के लिए- सुबह 8:10 से 9:40 तक (चंचल)



व्यापारियों और किसानों के लिए- सुबह 9:40 से 11:10 तक (लाभ)



प्राइवेट ऑफिस के लिए- सुबह 11:28 से दोपहर 12:13 तक (अमृत)



छात्र-छात्राओं के लिए- दोपहर 01:35 से 2:58 तक (शुभ)



साधक और उपासकों के लिए- शाम 5:41 से रात 8:17 तक ( प्रदोष काल)

लग्न अनुसार लक्ष्मी पूजन का शुभ मूहर्त



घरेलू व्यापारियों के लिए- शाम 6:09 से रात 08:07 तक( वृषभ लग्न)



एनआरआई और विदेश व्यापार करने वालों के लिए- रात 12:37 से 2: 49 तक (सिंह लग्न)



मां लक्ष्मी की पूजा की सरल और संपूर्ण विधि क्या है ?

दिवाली पर अमावस्या तिथि और प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है।



पूजा के लिए उपयुक्त समय- दिवाली पर शाम को प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबरे देव और माता सरस्वती की पूजा करना शुभ होता है। ग्रहस्थों के लिए प्रदोष काल जबकि साधकों, तांत्रिकों और व्यापारियों के लिए निशिता काल में लक्ष्मी पूजा का विधान होता है।

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दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले पूजा स्थल की अच्छी साफ-सफाई करें। फिर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर साबुत अक्षत रखें।पूजा के लिए चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए उत्तर दिशा का शुभ मानी जाती है।मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए पूजन सामग्री में ये चीजें रखें- जल से भरा कलश, खील-बताशे, सिंदूर, गंगाजल, अक्षत, रोली, मौली, फल, मिठाई, पान, सुपारी और इलायची आदि सामग्री रखें।पूजा स्थल के दक्षिण-पूर्व भाग में घी का दीपक जलाएं। मुख्य दीपक को रातभर जलता हुआ रखने की परंपरा है।मां लक्ष्मी और गणेश जी को खीर, बूंदी के लड्डू, सूखे मेवे या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप और श्रद्धापूर्वक आरती करें।