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इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप-मराठी फेस्टिवल जत्रा शुरू, कला प्रदर्शनी भी देख सकते है

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 31 Oct 2026 07:51 AM IST

सार इंदौर में शनिवार को अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन ज्यादा हैं। इंदौर में मराठी फूड फेस्टिवल जत्रा का शनिवार को दूसरा दिन है। खेल प्रशाल में कला प्रदर्शनी भी चल रही है।

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