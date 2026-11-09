एमपी में काल बनी अमावस की रात: सिवनी और कटनी में दो घरों में आग लगने से 12 की मौत, पटाखों के शोर में दबी चीखें

1 of 6 मप्र में आग के दो बड़े हादसों में 12 लोगों की मौत - फोटो : अमर उजाला



मध्य प्रदेश में दीपावली की रात दो परिवारों के लिए काल बनकर आई। कटनी के बरही और सिवनी के छपारा में दो अलग-अलग मकानों में भीषण आग लगने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों घटनाओं में छह-छह लोगों ने जान गंवाई। हादसों में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। दिवाली की खुशियों के बीच हुए इन अग्निकांडों से दोनों इलाकों में मातम पसरा है।

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पांच घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू

आग लगते ही स्थानीय लोगों ने बचाव की कोशिश शुरू कर दी और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर बरही, विजयराघवगढ़, कैमोर और कटनी नगर निगम की दमकल टीमें पहुंचीं। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि, तब तक छह लोगों की जान जा चुकी थी।





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4 of 6 सिवनी में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

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5 of 6 मप्र में आग की घटनाएं - फोटो : अमर उजाला