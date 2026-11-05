उमरिया: बांधवगढ़ के जंगल में बाघ का खूनी हमला, मवेशी चराने गए चरवाहे की दर्दनाक मौत, गांव में फैली दहशत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Thu, 05 Nov 2026 04:52 PM IST
सार
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जमुनिया जंगल में मवेशी चराने गए 65 वर्षीय राजेन्द्र यादव का शव मिला है। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिलने से बाघ के हमले की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने जांच और जंगल में निगरानी बढ़ा दी है।
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विस्तार
जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में एक बार फिर वन्यजीव और मानव संघर्ष की दर्दनाक घटना सामने आई है। पनपथा बफर परिक्षेत्र के छतवा क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया के जंगल में मवेशी चराने गए 65 वर्षीय चरवाहे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर बाघ के हमले में उसकी जान जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में जंगल जाने को लेकर भय व्याप्त हो गया है।
जानकारी के अनुसार जमुनिया निवासी राजेन्द्र यादव (65) बुधवार को रोजाना की तरह अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर गए थे। आमतौर पर वह मवेशियों को लेकर जंगल जाते और शाम तक वापस घर लौट आते थे लेकिन बुधवार को देर शाम तक उनके घर नहीं पहुंचने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। पहले तो परिजनों ने उनके लौटने का इंतजार किया लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली तो परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू कर दी।
परिजन और ग्रामीण जंगल की ओर निकले और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की। इसी दौरान जंगल में राजेन्द्र यादव का शव मिला। शव की स्थिति देखकर परिजन स्तब्ध रह गए। उनके पैर में गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं और शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। घटनास्थल की परिस्थितियों और शरीर पर मिले चोट के निशानों के आधार पर प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि किसी बाघ ने उन पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई।
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सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग की टीम
घटना की जानकारी मिलते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय सहित विभागीय अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। वन विभाग की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आसपास के जंगलों में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी अन्य अप्रिय घटना को रोका जा सके।
ग्रामीणों में बढ़ी चिंता
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांवों में ग्रामीणों की आजीविका का बड़ा हिस्सा मवेशी पालन और जंगल पर निर्भर है। ऐसे में जंगल में मवेशी चराने गए बुजुर्ग की मौत ने एक बार फिर मानव और वन्यजीव के बीच बढ़ते संघर्ष की चिंता बढ़ा दी है। घटना के बाद जमुनिया सहित आसपास के गांवों में भय का माहौल है।
ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चिंता अब अपने मवेशियों को चराने और रोजमर्रा के कामों के लिए जंगल के आसपास जाने की सुरक्षा को लेकर है। फिलहाल वन विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि चरवाहे की मौत बाघ के हमले से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।
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जानकारी के अनुसार जमुनिया निवासी राजेन्द्र यादव (65) बुधवार को रोजाना की तरह अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर गए थे। आमतौर पर वह मवेशियों को लेकर जंगल जाते और शाम तक वापस घर लौट आते थे लेकिन बुधवार को देर शाम तक उनके घर नहीं पहुंचने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। पहले तो परिजनों ने उनके लौटने का इंतजार किया लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली तो परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू कर दी।
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परिजन और ग्रामीण जंगल की ओर निकले और आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की। इसी दौरान जंगल में राजेन्द्र यादव का शव मिला। शव की स्थिति देखकर परिजन स्तब्ध रह गए। उनके पैर में गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं और शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। घटनास्थल की परिस्थितियों और शरीर पर मिले चोट के निशानों के आधार पर प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि किसी बाघ ने उन पर हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई।
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सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग की टीम
घटना की जानकारी मिलते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय सहित विभागीय अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। वन विभाग की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आसपास के जंगलों में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी अन्य अप्रिय घटना को रोका जा सके।
ग्रामीणों में बढ़ी चिंता
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे गांवों में ग्रामीणों की आजीविका का बड़ा हिस्सा मवेशी पालन और जंगल पर निर्भर है। ऐसे में जंगल में मवेशी चराने गए बुजुर्ग की मौत ने एक बार फिर मानव और वन्यजीव के बीच बढ़ते संघर्ष की चिंता बढ़ा दी है। घटना के बाद जमुनिया सहित आसपास के गांवों में भय का माहौल है।
ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चिंता अब अपने मवेशियों को चराने और रोजमर्रा के कामों के लिए जंगल के आसपास जाने की सुरक्षा को लेकर है। फिलहाल वन विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि चरवाहे की मौत बाघ के हमले से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।