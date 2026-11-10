सिंगरौली: कच्चा मकान ढहने से तीन की मौत, मलबे में दबे आठ साल के बच्चे को डेढ़ घंटे बाद निकाला

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जानकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 8:30 बजे बरहपान गांव में एक कच्चा मकान अचानक गिर गया। उस समय घर के अंदर चार लोग मौजूद थे, जो मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही गोभा पुलिस चौकी प्रभारी शिवम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बचाव अभियान शुरू कराया।मकान का मलबा अधिक होने के कारण लोगों को बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। इस बीच गांव के सरपंच चित्रकूट बैस ने तत्काल जेसीबी मशीन की व्यवस्था कराई। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर मलबा हटाना शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चारों लोगों को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा रहे और बचाव अभियान में मदद करते रहे।मलबे से निकाले गए लोगों की पहचान अरुण कुमार विश्वकर्मा (36), संतुलिया विश्वकर्मा (60), पुष्पा (1) और अतुल (8) के रूप में हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अरुण कुमार, संतुलिया और एक वर्षीय पुष्पा की सांसें नहीं चल रही थीं, जबकि आठ वर्षीय अतुल जीवित मिला। चारों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई। हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा है।हादसे की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी हेमंत कुमार और बैढ़न थाना प्रभारी अभिमन्यु द्विवेदी भी घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। घटना की जानकारी मिलने पर सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवार के बारे में जानकारी ली और हालात का जायजा लिया।बरहपान गांव में हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। कच्चा मकान अचानक किन परिस्थितियों में ढहा, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस और प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जानी है। फिलहाल घटना के बाद प्रभावित परिवार और गांव में शोक का माहौल है।