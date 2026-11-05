मैहर: अवैध पटाखों के जखीरे पर छापा, 1.10 लाख का माल जब्त, दीपावली से पहले प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिले में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में मैहर शहर के बंडगइया जी मोहल्ले में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित पटाखों का जखीरा जब्त किया है। जब्त किए गए पटाखों की कीमत 1 लाख 10 हजार 150 रुपए बताई गई है। कार्रवाई के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 10 बजे मैहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बंडगइया जी मोहल्ले में एक व्यक्ति द्वारा बिना वैध अनुमति के बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना में संदीप पिता धर्मदास गिरवानी (40 वर्ष) का नाम सामने आया सूचना की गंभीरता को देखते हुए मैहर कोतवाली पुलिस और तहसीलदार की टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान बताए गए स्थान पर पटाखों का भंडारण पाया गया। टीम ने मौके पर मौजूद पटाखों की जांच और कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त कर लिया।संयुक्त कार्रवाई के दौरान टीम ने कुल 1 लाख 10 हजार 150 रुपए कीमत के पटाखे जब्त किए। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि पटाखे कहां से लाए गए थे और उनका भंडारण किस उद्देश्य से किया जा रहा था।पुलिस ने संदीप गिरवानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 तथा विस्फोटक अधिनियम 18847 की धारा 5/9B के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी कार्रवाई मैहर कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार और तहसीलदार जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में की गई। इस दौरान वंदना गर्ग, सोमेश सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा।त्योहारी सीजन में पटाखों का अवैध और असुरक्षित तरीके से भंडारण गंभीर हादसों का कारण बन सकता है। खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में बड़ी मात्रा में आतिशबाजी सामग्री रखना आगजनी और विस्फोट जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ा सकता है। ऐसे में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई को सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि नियमों का उल्लंघन कर पटाखों का भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है।