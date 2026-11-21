उमरिया-शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 पर मोर्चा फाटक के पास रात से लंबा जाम लगा हुआ है। सुबह तक यातायात सामान्य नहीं होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार, मोर्चा फाटक के पास रात से ही वाहन जाम में फंसे हुए हैं। सुबह तक स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बुरी तरह प्रभावित रहा। जाम का असर यात्री बसों के संचालन पर भी पड़ा है। बताया जा रहा है कि शहडोल से पाली की ओर आने वाली कई यात्री बसें जाम में फंसने और रास्ता बाधित होने के कारण वापस लौट रही हैं।

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बसों के लौटने से उमरिया, पाली और आसपास के क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ रही है। वहीं, निजी वाहनों से सफर कर रहे लोग भी लंबे समय से जाम में फंसे हुए हैं। नौकरी, जरूरी काम और अन्य कारणों से यात्रा करने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 उमरिया और शहडोल के बीच आवागमन का प्रमुख मार्ग है। इस रास्ते से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री बसें, मालवाहक और निजी वाहन गुजरते हैं। ऐसे में मोर्चा फाटक पर लंबे समय तक जाम रहने से आम जनजीवन और यातायात प्रभावित हो रहा है।

फिलहाल जाम लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फाटक पर तकनीकी समस्या, रेल आवागमन या किसी अन्य वजह से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। जाम खुलवाने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है।