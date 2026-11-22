शहर में सिंहस्थ 2028 को लेकर जारी गतिविधियों के बीच खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा एक बार फिर सुर्खियों में है। रविवार सुबह बाहर से आई एक टीम ने मंदिर पहुंचकर प्रतिमा के आसपास तकनीकी उपकरणों की मदद से करीब एक घंटे तक स्कैनिंग की। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने मंदिर के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोक दी थी और आसपास किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी ने सवाल उठाते हुए प्रतिमा हटाए जाने की आशंका जताई है तथा मंदिर के सीसीटीवी कैमरों का रुख मोड़े जाने का आरोप भी लगाया है।

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