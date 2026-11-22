मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत अतिथि विद्वानों के समायोजन के लिए अलग कैडर बनाने के सुझाव पर विचार करने को कहा है। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मौजूदा भर्ती नियमों के तहत अतिथि विद्वानों को सीधे नियमित कर सरकारी सेवा में समायोजित करने का प्रावधान नहीं है। युगलपीठ ने अतिथि विद्वानों की ओर से दायर अपीलें निरस्त कर दीं।

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