उमरिया: डीजे के तार निकालने पर हुआ था खूनी विवाद, तीन दोषियों को उम्रकैद, चौथे को भी सख्त सजा

डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मामला चाकूबाजी और हत्या तक पहुंच गया। इस जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उमरिया ने चार आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी चारों को आजीवन कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा और अर्थदंड लगाया गया है। न्यायालय का फैसला 15 अक्टूबर 2026 को आया।

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