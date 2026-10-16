भोपाल: बैरागढ़ में 12 साल की मासूम की हत्या, खंडहर में मिला शव; घर से रात 8 बजे निकली थी बच्ची

राजधानी भोपाल के बैरागढ़ उपनगर में पन्नी बीनने वाली 12 साल की बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मासूम गुरुवार रात करीब आठ बजे घर से निकली, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे। कोई सुराग नहीं मिलने पर थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। शुक्रवार को बैरागढ़ में कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित एक वीरान खंडहर से बच्ची का शव मिलने की सूचना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। बच्ची की हत्या की गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वह घर से निकलने के बाद खंडहर तक कैसे पहुंची और इस वारदात को किसने अंजाम दिया।

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