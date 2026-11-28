सिंहस्थ-2028 के महाआयोजन की तैयारियों को रफ्तार देने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने लोक निर्माण विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। शुक्रवार को जारी आदेशों के तहत विभाग के कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जिनमें उज्जैन के तीन अधिकारी शामिल हैं। सबसे अहम बदलाव के तहत सेतु (ब्रिज) शाखा में कार्यपालन यंत्री के पद पर कार्यरत पीएस पंत को उज्जैन का नया चीफ इंजीनियर नियुक्त किया गया है। अब तक सिंहस्थ के अहम पुलों की कमान संभाल रहे पंत के कंधों पर अब पूरे उज्जैन संभाग के पीडब्ल्यूडी कामकाज की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। राज्यपाल के नाम से उपसचिव प्रदीप जैन द्वारा जारी इन आदेशों को सिंहस्थ से पहले मैदानी अमले को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

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