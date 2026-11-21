विज्ञापन

जिले में बढ़ती शीतलहर और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को राहत दी है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार खत्री ने नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।