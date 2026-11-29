नेशनल हाईवे-43 पर सड़क दुर्घटनाओं और मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। महज दो दिनों के भीतर दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत से पूरा जिला सहम गया था। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने आनन-फानन में हाईवे किनारे खड़े वाहनों को हटवाने, अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने और रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़ाने जैसे कदम उठाए थे। लेकिन इन तमाम कवायदों के बावजूद रविवार शाम एक बार फिर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। पाली तालाब के पास ट्रेलर और ट्राला की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत के बाद एक अन्य चार पहिया वाहन भी चपेट में आ गया। ट्रेलर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक का शव वाहन के क्षतिग्रस्त केबिन में बुरी तरह फंस गया, जिसे करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत और कटर मशीन की मदद से बाहर निकाला जा सका। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

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