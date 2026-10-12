फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain: Team India stars Kuldeep Yadav and Tilak Varma visit Mahakal temple, join Bhasma Aarti

उज्जैन: महाकाल की शरण में भारतीय खिलाड़ी, भस्म आरती में शामिल हुए क्रिकेटर कुलदीप यादव और तिलक वर्मा

Mon, 12 Oct 2026 08:47 AM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Mon, 12 Oct 2026 08:47 AM IST
सार

भारत की जीत के बाद क्रिकेटर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव ने सोमवार सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दर्शन कर आराधना की। इस दौरान हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद ने भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लिया।

विज्ञापन
Ujjain: Team India stars Kuldeep Yadav and Tilak Varma visit Mahakal temple, join Bhasma Aarti
महाकाल के दरबार में पहुंचे कुलदीप यादव और तिलक वर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर में हुए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव सोमवार सुबह उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। दोनों खिलाड़ियों ने अलौकिक प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और देश की सुख-समृद्धि की कामना की।

विज्ञापन


दो घंटे नंदी हॉल में की आराधना
सोमवार तड़के करीब 4 बजे मंदिर पहुंचे दोनों खिलाड़ियों ने नंदी हॉल में बैठकर लगभग दो घंटे तक भस्म आरती के दर्शन किए। इस दौरान दोनों पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान महाकाल का नमन किया और महाकाल का जाप किया। आरती के बाद देहरी से आशीर्वाद लेकर पुजारियों के माध्यम से जल अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना भी की।
विज्ञापन


बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे इन स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी मंदिर परिसर में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। दोनों को अपने बीच पाकर प्रशंसकों में भारी उत्साह देखा गया और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। मंदिर समिति की ओर से खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान किया गया, वहीं पंडे-पुजारियों ने भी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। भस्म आरती के दर्शन के बाद खिलाड़ियों ने इसे अपने लिए एक अत्यंत अलौकिक और ऊर्जावान अनुभव बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: नवरात्रि विशेष: मां विजयासन देवी के दरबार में गूंजे जयकारे, लाखों भक्तों के लिए रोप वे समेत कई इंतजाम

खेल जगत की हस्तियों का तांता
गौरतलब है कि महाकाल की शरण में पहुंचने वाली खेल हस्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए थे और भस्म आरती में शामिल हुए थे। वहीं सोमवार को कुलदीप यादव और तिलक वर्मा के साथ प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद ने भी महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed