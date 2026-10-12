उज्जैन: महाकाल की शरण में भारतीय खिलाड़ी, भस्म आरती में शामिल हुए क्रिकेटर कुलदीप यादव और तिलक वर्मा

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर में हुए मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर तिलक वर्मा और कुलदीप यादव सोमवार सुबह उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। दोनों खिलाड़ियों ने अलौकिक प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और देश की सुख-समृद्धि की कामना की।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोमवार तड़के करीब 4 बजे मंदिर पहुंचे दोनों खिलाड़ियों ने नंदी हॉल में बैठकर लगभग दो घंटे तक भस्म आरती के दर्शन किए। इस दौरान दोनों पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान महाकाल का नमन किया और महाकाल का जाप किया। आरती के बाद देहरी से आशीर्वाद लेकर पुजारियों के माध्यम से जल अर्पित कर विधिवत पूजा-अर्चना भी की।बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे इन स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी मंदिर परिसर में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। दोनों को अपने बीच पाकर प्रशंसकों में भारी उत्साह देखा गया और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। मंदिर समिति की ओर से खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान किया गया, वहीं पंडे-पुजारियों ने भी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। भस्म आरती के दर्शन के बाद खिलाड़ियों ने इसे अपने लिए एक अत्यंत अलौकिक और ऊर्जावान अनुभव बताया।गौरतलब है कि महाकाल की शरण में पहुंचने वाली खेल हस्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी बाबा महाकाल के दर्शन किए थे और भस्म आरती में शामिल हुए थे। वहीं सोमवार को कुलदीप यादव और तिलक वर्मा के साथ प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद ने भी महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।