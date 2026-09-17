एमपी: गणेश प्रतिमा खंडित करने पर पुलिस का एक्शन, टीकमगढ़ में तीन आरोपी गिरफ्तार; जानें विवाद की वजह?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 17 Sep 2026 06:46 PM IST
सार
टीकमगढ़ के मवई गांव में गणेश प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। आयोजन समिति के सदस्य अनिल अहिरवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।
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विस्तार
टीकमगढ़ देहात थाना क्षेत्र के मवई गांव में गणेश प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार देर रात तीनों आरोपियों को पकड़कर थाने में लाया। मामले में आयोजन समिति के सदस्य अनिल अहिरवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार, बुधवार रात मवई गांव में गणेश उत्सव के दौरान प्रतिमा खंडित किए जाने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई और लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर देहात थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश अहिरवार, मनोज अहिरवार और भागचंद अहिरवार के रूप में हुई है। तीनों को सगे भाई बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में प्रतिमा खंडित करने के पीछे डीजे की आवाज कम करने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। हालांकि, विवाद की पूरी परिस्थितियों और घटना में आरोपियों की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है।
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आयोजन समिति के सदस्य अनिल अहिरवार की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस गांव में स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि गणेश उत्सव के दौरान इस तरह की घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। लोगों ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।
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जानकारी के अनुसार, बुधवार रात मवई गांव में गणेश उत्सव के दौरान प्रतिमा खंडित किए जाने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई और लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर देहात थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश अहिरवार, मनोज अहिरवार और भागचंद अहिरवार के रूप में हुई है। तीनों को सगे भाई बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में प्रतिमा खंडित करने के पीछे डीजे की आवाज कम करने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। हालांकि, विवाद की पूरी परिस्थितियों और घटना में आरोपियों की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है।
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आयोजन समिति के सदस्य अनिल अहिरवार की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस गांव में स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि गणेश उत्सव के दौरान इस तरह की घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। लोगों ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।