फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Police have arrested three accused persons for damaging a Ganesha idol.

एमपी: गणेश प्रतिमा खंडित करने पर पुलिस का एक्शन, टीकमगढ़ में तीन आरोपी गिरफ्तार; जानें विवाद की वजह?

Thu, 17 Sep 2026 06:46 PM IST
टीकमगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 17 Sep 2026 06:46 PM IST
सार

टीकमगढ़ के मवई गांव में गणेश प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई थी। आयोजन समिति के सदस्य अनिल अहिरवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी।

विज्ञापन
Police have arrested three accused persons for damaging a Ganesha idol.
गणेश उत्सव में प्रतिमा खंडित।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

टीकमगढ़ देहात थाना क्षेत्र के मवई गांव में गणेश प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार देर रात तीनों आरोपियों को पकड़कर थाने में लाया। मामले में आयोजन समिति के सदस्य अनिल अहिरवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, बुधवार रात मवई गांव में गणेश उत्सव के दौरान प्रतिमा खंडित किए जाने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई और लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर देहात थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश अहिरवार, मनोज अहिरवार और भागचंद अहिरवार के रूप में हुई है। तीनों को सगे भाई बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में प्रतिमा खंडित करने के पीछे डीजे की आवाज कम करने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। हालांकि, विवाद की पूरी परिस्थितियों और घटना में आरोपियों की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


आयोजन समिति के सदस्य अनिल अहिरवार की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस गांव में स्थिति पर नजर बनाए हुए है।


ये भी पढ़ें- इंदौरः विधायक गोलू शुक्ला के समर्थकों ने समाजसेवी को पीटा, पुलिस ने FIR भी नहीं लिखी

स्थानीय लोगों का कहना है कि गणेश उत्सव के दौरान इस तरह की घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। लोगों ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।

 

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed