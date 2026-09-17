एमपी: गणेश प्रतिमा खंडित करने पर पुलिस का एक्शन, टीकमगढ़ में तीन आरोपी गिरफ्तार; जानें विवाद की वजह?

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जानकारी के अनुसार, बुधवार रात मवई गांव में गणेश उत्सव के दौरान प्रतिमा खंडित किए जाने की घटना सामने आई थी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई और लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर देहात थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश अहिरवार, मनोज अहिरवार और भागचंद अहिरवार के रूप में हुई है। तीनों को सगे भाई बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी में प्रतिमा खंडित करने के पीछे डीजे की आवाज कम करने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। हालांकि, विवाद की पूरी परिस्थितियों और घटना में आरोपियों की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है।आयोजन समिति के सदस्य अनिल अहिरवार की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस गांव में स्थिति पर नजर बनाए हुए है।स्थानीय लोगों का कहना है कि गणेश उत्सव के दौरान इस तरह की घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी है। लोगों ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।