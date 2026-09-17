बंडा शराब कांड: मौतों के बाद तीर्थयात्रा पर निकला मौत का सौदागर, पुलिस को ऐसे दे रहा चकमा

मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में हुए बहुचर्चित जहरीली शराब कांड में करीब 30 लोगों की जान जाने के बाद भी मुख्य आरोपी मनीष लोधी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इतने बड़े हादसे के बाद आरोपी भारी-भरकम बैंक बैलेंस और फर्जी पहचान के सहारे 'तीर्थ यात्रा' के बहाने लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है।

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