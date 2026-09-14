छिंदवाड़ा: जेल से छूटते ही फिर चोरी, दो बाइक झाड़ियों में छिपाईं; देहात पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

जेल से जमानत पर बाहर आते ही एक आरोपी ने फिर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। देहात थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। बरामद वाहनों की कुल कीमत करीब 1 लाख 28 हजार रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ पहले से मोहखेड़ और सौसर थाना क्षेत्र में चोरी, मारपीट और जुआ सहित अन्य मामले दर्ज हैं।

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