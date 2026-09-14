इंदौर: खजराना मंदिर परिसर में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से पेंटर की मौत

विज्ञापन





अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

दुर्घटना के तुरंत बाद मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड ने घायल अरुण को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया। घटना के लगभग दो घंटे बाद उनके परिजनों को इस हादसे की जानकारी दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान अरुण ने दम तोड़ दिया। विज्ञापन



आरोपी चालक की तलाश जारी

घटना के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। खजराना थाना पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है। मृतक अरुण के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड ने घायल अरुण को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया। घटना के लगभग दो घंटे बाद उनके परिजनों को इस हादसे की जानकारी दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान अरुण ने दम तोड़ दिया।घटना के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। खजराना थाना पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है। मृतक अरुण के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

इंदौर के खजराना गणेश मंदिर परिसर में एक दर्दनाक हादसे में 46 वर्षीय पेंटर अरुण नागले की मौत हो गई। छोटी ग्वालटोली निवासी अरुण खजराना क्षेत्र में काम के सिलसिले में आए थे। दोपहर के समय भोजनशाला से खाना खाकर वे पैदल परिसर से बाहर निकल रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी।