उज्जैन: महाकाल की नगरी में 17 से VIP का महासंगम, मोहन भागवत-नितिन नबीन-अवधेशानंद और मनोज मुंतशिर आएंगे

धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन इस हफ्ते देश की सबसे बड़ी हलचलों का केंद्र बनने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन एक साथ अवंतिका नगरी में मौजूद रहेंगे। 17 से 19 सितंबर तक चलने वाले इस महाआयोजन में देश के नामचीन संत, विचारक और बॉलीवुड हस्तियां भी शिरकत कर रही हैं। प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ-साथ संघ व भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस अभूतपूर्व समागम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।

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