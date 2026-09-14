एमपी: PM मोदी के जन्मदिन से MP में शुरू होगा सेवा-संकल्प अभियान, शाम 7 बजे एक साथ जलेंगे दीप

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्यप्रदेश में एक माह का सेवा-संकल्प अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने और जिम्मेदारियां पहले से तय कर प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगी। इस दिन शाम 7 बजे प्रदेशभर में एक साथ दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। उज्जैन के महाकाल महालोक सहित सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में दीप जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री उज्जैन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाभार्थी परिवारों और संस्थाओं को भी इस आयोजन से जोड़ा जाए। सरकार का लक्ष्य दीप प्रज्ज्वलन में विश्व रिकॉर्ड बनाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रज्ज्वलित विकास का दीप देशभर में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री के सेवा और जिम्मेदारी के 25 वर्षों से जोड़ते हुए प्रदेशवासियों से इस अवसर पर दीप जलाकर आभार व्यक्त करने का आह्वान किया।