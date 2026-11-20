जयंत पुलिस ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की दुद्धीचुआ परियोजना के कर्मचारी भूपेंद्र सिंह उर्फ राजन (25) की हत्या के मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों का शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से पैदल जुलूस निकाला। पुलिस दल ने चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद सभी आरोपियों को विंध्यनगर मार्ग स्थित यातायात तिराहे पर पहुंचाया। वहां से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तक आरोपियों को पैदल चलाया गया। जुलूस के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

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मंगलवार रात नेहरू तिराहे पर स्थित सीएमपीडीआई कार्यालय के समीप वाहन ओवरटेक करने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी। देखते-देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने चाकू से हमला कर 25 वर्षीय भूपेंद्र सिंह की निर्मम हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड के पश्चात गोविंद वर्मा, समीर वर्मा, सागर वर्मा, प्रदीप तथा अजय सहित अन्य लोगों के नाम आरोपी के रूप में सामने आए थे। घटना के बाद से ही समूचे क्षेत्र में गहरा आक्रोश और तनाव फैल गया था।हत्याकांड से व्यथित परिजनों और स्थानीय निवासियों ने जयंत पुलिस चौकी के सामने मृतक का शव रखकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लगभग 17 घंटे तक चले इस लंबे प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी। पुलिस अधिकारियों तथा प्रदर्शनकारियों के मध्य कई दौर की वार्ता होने के बाद भी देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। अंततः पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाला और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। मृतक के भाई की सहमति प्राप्त होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया और तत्पश्चात पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके मूल गांव झारखंड भेज दिया गया।पुलिस अधीक्षक सियाज केएम ने स्पष्ट किया कि मामले में संलिप्त पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों को जल्द ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त, विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्या कुमार द्विवेदी सहित कुल 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इनमें से सूर्या द्विवेदी को सशर्त मुचलका भरवाने के बाद रिहा कर दिया गया।