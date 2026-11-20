विशेष कार्य बल की 90 दिन की विस्तृत जांच के बाद बौद्ध भिक्षु का रूप धरकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय पासपोर्ट दिलाने वाले संगठित सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने गिरोह के गिरफ्तार सात आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोजन चलाने की औपचारिक अनुमति दे दी है। इस नेटवर्क ने फर्जी दस्तावेज के सहारे 70 बांग्लादेशी नागरिकों के भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे। पुलिस ने मामले में अब तक केवल चार बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 66 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच एजेंसियों को इस बड़े फर्जीवाड़े की पहली भनक तब मिली जब सिमरिया टेकरी, वार्ड-1 के एक ही पते और मोबाइल नंबर का उपयोग करके 17 पासपोर्ट जारी किए गए थे। इस संदिग्ध रिकॉर्ड की जांच शुरू होने पर पूरा मामला सामने आ गया। एसटीएफ की जांच में गिरोह के मुख्य सूत्रधार रियाल चौधरी उर्फ मित्यानंद भिक्षु की मुख्य भूमिका उजागर हुई। पुलिस ने रियाल चौधरी के अलावा उसके छह सहयोगियों विप्लव अधिकारी, प्रयॉन रॉय, जॉय चौधरी, गयाप्रसाद गौतम उर्फ ज्ञानज्योति भंते, गुलाबराय गौतम उर्फ सम्यकबोधि भंते और भोपाल पासपोर्ट सेल के एजेंट नसीम अख्तर को पकड़ा है।गिरोह के सदस्यों ने फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए बौद्ध भिक्षु का वेश धारण किया और विभिन्न धार्मिक मठों में अपनी गहरी पैठ बनाई। धार्मिक पहचान और मठों के प्रभाव की आड़ लेकर आरोपियों ने जालसाजी से जाली दस्तावेज तैयार कराए। सरकारी प्रक्रियाओं को धोखे में रखकर बांग्लादेशी नागरिकों के भारतीय नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करवाए गए। इस गिरोह ने डबरा के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल, बैतूल, पांढुर्ना और छिंदवाड़ा जिलों में भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाए।एसटीएफ की जांच में कुल 70 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हुई है जिनके फर्जी दस्तावेज इस सिंडिकेट ने तैयार कराए थे। इनमें से चार घुसपैठियों को पुलिस ने पकड़ा है। भोपाल पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि गिरफ्तार सात आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोजन चलाने की अनुमति मिल चुकी है। कानून के अनुसार न्यायिक कार्रवाई आगे बढ़ाने के साथ ही पुलिस की अलग-अलग टीमें 66 फरार बांग्लादेशियों और उनके मददगारों की तलाश में लगातार अभियान चला रही हैं।