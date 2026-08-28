शिवपुरी: खाली थाली-कटोरी लेकर राशन दुकान पहुंचा ग्रामीण, रक्षाबंधन पर भूखे परिवार का अनोखा विरोध

रक्षाबंधन का त्योहार... जब घरों में पकवान बन रहे थे, भाई-बहन एक-दूसरे की खुशियों में शामिल हो रहे थे, उसी वक्त शिवपुरी में एक ग्रामीण हाथ में खाली थाली और कटोरी लेकर राशन की दुकान पहुंच गया। ग्रामीण ने खाली बर्तनों के जरिए अपनी परेशानी और सिस्टम के प्रति नाराजगी जाहिर की।

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