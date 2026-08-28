प्यार में दगा: शादी की खरीदारी कर रही नाबालिग को भगा ले गया प्रेमी, कई दिनों तक दुष्कर्म कर फरार हुआ आशिक

जिले में एक नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में संपर्क तोड़ने का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक, आरोपी युवक उसे धार ले गया, जहां उसे करीब आठ दिन तक एक कमरे में रखा गया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए। बाद में आरोपी के संपर्क तोड़ने से परेशान युवती ने अमझेरा तालाब में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया।

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