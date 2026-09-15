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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Police raid gambling den in Gohparu, four arrested; seized assets worth over ₹7.43 lakh.

एमपी क्राइम: शहडोल में जुआ फड़ पर पुलिस की दबिश, चार आरोपी गिरफ्तार, 7.43 लाख का मशरूका जब्त

Tue, 15 Sep 2026 05:52 PM IST
शहडोल ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: शहडोल ब्यूरो Updated Tue, 15 Sep 2026 05:52 PM IST
सार

शहडोल के गोहपारू थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ फड़ पर दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 13,300 रुपये नकद और छह मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। जब्त मशरूका की कुल कीमत 7.43 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

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Police raid gambling den in Gohparu, four arrested; seized assets worth over ₹7.43 lakh.
जब्त बाइक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर गोहपारू थाना पुलिस ने सुनसान स्थान पर चल रहे जुआ फड़ पर दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 13 हजार 300 रुपये नकद और छह मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 7 लाख 43 हजार रुपये से अधिक बताई गई है।

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थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुडवार के डोंगरी टोला स्थित एक सुनसान स्थान पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही जुआ खेल रहे कुछ लोग मौके से भाग निकले, जबकि पुलिस ने घेराबंदी कर चार आरोपियों को पकड़ लिया।

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पुलिस ने आरोपियों की तलाशी लेने के साथ जुआ फड़ की जांच की। इस दौरान उनके कब्जे से 13 हजार 300 रुपये नकद बरामद हुए। इसके अलावा मौके से छह मोटरसाइकिलें भी जब्त की गईं। पुलिस के अनुसार, नकदी और वाहनों समेत जब्त किए गए कुल मशरूका की कीमत करीब 7 लाख 43 हजार रुपये से अधिक है।

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान जेसा नायक, सूरज प्रसाद, मोहम्मद मुबारक और महबूब खान के रूप में की है। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। जुआ फड़ से कुछ लोगों के भागने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस उनकी पहचान और तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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