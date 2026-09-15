इंदौरः Domino's में चूहों के अवशेष मिले, Subway में वेज-नॉनवेज एक साथ, Pizza Hut और KFC में चौंके अधिकारी

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सपना संगीता रोड स्थित Domino's पिज्जा के डाइनिंग एरिया में जगह-जगह मक्खियां पाई गईं। सबसे अधिक गंभीर स्थिति पैकेजिंग सामग्री के भंडारण वाले स्थान पर दिखी, जहां चूहों के मल के अवशेष पाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस जगह से पनीर और पिज्जा चीज स्प्रेड के सैंपल लेकर उन्हें प्रयोगशाला भेज दिया है।सपना संगीता रोड पर स्थिति Subway आउटलेट के निरीक्षण के दौरान एक बेहद गंभीर लापरवाही सामने आई। वहां रेफ्रिजरेटर में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्रियों को एक साथ रखा गया था, जिससे क्रॉस-कंटेमिनेशन का खतरा बना हुआ था। इस स्थिति पर अधिकारियों ने गहरी नाराजगी जताते हुए आउटलेट प्रबंधन को तुरंत व्यवस्था में सुधार करने की चेतावनी दी है।फीनिक्स सिटाडेल मॉल स्थित KFC में जब टीम पहुंची तो वहां संचालन का नामित प्रभारी ही मौके से नदारद मिला। कच्ची और तैयार सामग्री की गुणवत्ता जांचने से जुड़े प्रमाण पत्र भी वहां उपलब्ध नहीं कराए जा सके। परिसर में कुछ कचरा डिब्बे खुले पड़े थे, जो स्वच्छता मानकों का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा वहां कार्यरत कर्मचारियों के अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण के रिकॉर्ड भी पूरी तरह से गायब मिले।इसी मॉल के Pizza Hut आउटलेट में भी हालात चिंताजनक पाए गए। यहां कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण के कागजात अधूरे मिले। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जहां ग्राहकों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था, उस रसोई क्षेत्र में मक्खियां भिनभिना रही थीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आउटलेट को साफ-सफाई के कड़े इंतजाम करने और सभी आवश्यक रिकॉर्ड तुरंत पूरे करने का कहा है।la pinoz pizza आउटलेट की जांच के दौरान भारी अनियमितता मिली। वहां इस्तेमाल हो रहे जैतून, जलापेनो और लाल शिमला मिर्च पर उपयोग की अंतिम तिथि 14 सितंबर अंकित थी, जबकि अधिकारियों की टीम 15 सितंबर को निरीक्षण कर रही थी। इसके अतिरिक्त पानी की शुद्धता जांच रिपोर्ट और कर्मियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी नहीं थे। विभाग ने वहां से पनीर और सॉस समेत चार अलग-अलग खाद्य पदार्थों के नमूने लैब जांच के लिए जब्त किए हैं।जांच के दौरान मिली सभी कमियों के आधार पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। विभाग ने सभी दोषी रेस्टोरेंट संचालकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में कमियों को दूर नहीं किया गया तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।