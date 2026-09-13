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सागर जहरीली शराब कांड: 30 हजार के इनामी शिवांजय राजपूत का शॉर्ट एनकाउंटर, पुलिस को देखते ही बरसाईं थीं गोलियां

Sun, 13 Sep 2026 07:14 AM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Sun, 13 Sep 2026 07:14 AM IST
सार

बंडा जहरीली शराब कांड के मुख्य फरार आरोपी और 30 हजार रुपये के इनामी शिवांजय राजपूत को सागर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है।

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Sagar toxic Liquor Tragedy Wanted Gangster Shivanjay Rajput Injured in Police Encounter
सागर जहरीली शराब कांड - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सागर के बंडा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड के मुख्य फरार आरोपी और 30 हजार रुपये के इनामी बदमाश शिवांजय राजपूत को सागर पुलिस ने रविवार तड़के एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बहरोल थाना क्षेत्र के कठुआ नाला के पास हुई इस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर तीन गोलियां चलाईं। इसके जवाब में पुलिस की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई।
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घेराबंदी के दौरान की फायरिंग
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी शिवांजय राजपूत (21), निवासी ग्राम छापरी, धामोनी-बहरोल मार्ग से अपने घर जाने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बांदरी थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह और बहरोल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ तीन फायर किए। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए दो राउंड फायर किए गए, जिससे आरोपी घायल हो गया।
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हथियार और अन्य सामग्री बरामद
पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, तीन खाली कारतूस, एक मोबाइल फोन तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की है।
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आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार, आरोपी शिवांजय राजपूत एक शातिर शराब तस्कर है, जिसके खिलाफ पहले से ही तीन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जहरीली शराब कांड में शामिल मुख्य आरोपियों में यह भी शामिल था। उसका कार्य शराब की सप्लाई करना था। घटना के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 30 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था।

सागर पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त अन्य आरोपियों के खिलाफ भी इसी तरह की कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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