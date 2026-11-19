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धारदार हथियार से वार, पत्थर से कुचला था चेहरा

पुलिस ने शव का परीक्षण कराया तो हत्या की भयावह तस्वीर सामने आई। महिला के पेट और गर्दन पर धारदार वस्तु से कई वार किए गए थे। इतना ही नहीं, किसी कठोर और बोथरी वस्तु से उसका चेहरा भी कुचल दिया गया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की पाई गई। इसके बाद थाना बुदनी में मर्ग कायम कर हत्या का अपराध दर्ज किया गया।



कपड़ों और दस्तावेजों से हुई अंकिता की पहचान

पुलिस ने शव के फोटो, कपड़ों और आसपास मिली सामग्री के आधार पर मृतका की पहचान के प्रयास शुरू किए। जांच में सामने आया कि मृतका ग्राम पहावाड़ी, थाना शाहपुर, जिला बैतूल निवासी अंकिता है। वह 11 जून 2025 को घर से बिना बताए चली गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट शाहपुर थाने में दर्ज कराई थी। पहचान होते ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी।



महिला मित्र कृष्णकांत पर गहराया शक, पूछताछ में खुला राज

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अंकिता की मित्रता शाहपुर, बैतूल निवासी कृष्णकांत उर्फ छोटू मालवीय से थी। मृतका के परिजनों ने भी उस पर संदेह जताया। पुलिस ने उसे बुलाकर पूछताछ की, जिसमें अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। मृतका अनुसूचित जाति की थी और आरोपी गैर अनुसूचित जाति का होने के कारण मामले में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं।



