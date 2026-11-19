न्याय: दोस्ती का खौफनाक अंत! अंकिता की हत्या कर जंगल में फेंका शव, आरोपी कृष्णकांत को आखिरी सांस तक जेल
बैतूल की अंकिता की हत्या कर शव बुदनी के मिडघाट जंगल में फेंकने के मामले में सीहोर की विशेष अदालत ने कृष्णकांत मालवीय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को साक्ष्य मिटाने के आरोप में पांच साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास और कुल 10,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
विस्तार
महिला मित्र को मौत के घाट उतारकर उसका शव बुदनी के मिडघाट स्थित घने जंगल में फेंकने वाले आरोपी कृष्णकांत मालवीय को आखिरकार कानून के शिकंजे में कड़ी सजा मिली है। जून 2025 में सामने आए इस सनसनीखेज हत्याकांड में विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी), जिला सीहोर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसने धारदार हथियार और पत्थर से हमला कर अंकिता की निर्मम हत्या की थी। वारदात के बाद शव जंगल में छोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई थी। अभियोजन के सशक्त साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को उम्रकैद के साथ कुल 10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
ट्रेकिंग के दौरान जंगल में मिला था सड़ चुका महिला का शव
मामला 15 जून 2025 का है। एनएच-46 बैतूल-भोपाल मार्ग पर मिडघाट के पास सतकुंडा क्षेत्र में ट्रेकिंग के लिए पहुंचे कुछ युवकों को जंगल के भीतर करीब 100 मीटर अंदर एक महिला का शव पड़ा दिखाई दिया। इसकी सूचना तत्काल 100 डायल पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। करीब 25 से 30 वर्ष की महिला का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत अवस्था में था। गर्दन और पेट पर चोटों के निशान थे तथा शव पर कीड़े पड़ चुके थे। शुरुआती स्थिति से ही शव करीब पांच से छह दिन पुराना प्रतीत हो रहा था।
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पुलिस ने शव का परीक्षण कराया तो हत्या की भयावह तस्वीर सामने आई। महिला के पेट और गर्दन पर धारदार वस्तु से कई वार किए गए थे। इतना ही नहीं, किसी कठोर और बोथरी वस्तु से उसका चेहरा भी कुचल दिया गया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की पाई गई। इसके बाद थाना बुदनी में मर्ग कायम कर हत्या का अपराध दर्ज किया गया।
कपड़ों और दस्तावेजों से हुई अंकिता की पहचान
पुलिस ने शव के फोटो, कपड़ों और आसपास मिली सामग्री के आधार पर मृतका की पहचान के प्रयास शुरू किए। जांच में सामने आया कि मृतका ग्राम पहावाड़ी, थाना शाहपुर, जिला बैतूल निवासी अंकिता है। वह 11 जून 2025 को घर से बिना बताए चली गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट शाहपुर थाने में दर्ज कराई थी। पहचान होते ही पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी।
महिला मित्र कृष्णकांत पर गहराया शक, पूछताछ में खुला राज
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अंकिता की मित्रता शाहपुर, बैतूल निवासी कृष्णकांत उर्फ छोटू मालवीय से थी। मृतका के परिजनों ने भी उस पर संदेह जताया। पुलिस ने उसे बुलाकर पूछताछ की, जिसमें अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। मृतका अनुसूचित जाति की थी और आरोपी गैर अनुसूचित जाति का होने के कारण मामले में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर, मोटरसाइकिल और उसकी सीट के नीचे छिपाकर रखी गई छुरी जब्त की। आरोपी के मोबाइल फोन के टुकड़े इंदौर से बरामद किए गए। इसके अलावा घटनास्थल से कुछ दूरी पर मृतका का बैग और उसमें रखे दस्तावेज भी मिले। आरोपी के कपड़े भी जब्त किए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए, जिनमें आरोपी मृतका के साथ दिखाई दिया था। मृतका की मित्र शीतल के बयान भी महत्वपूर्ण रहे। उसने बताया था कि आरोपी ने फोन पर उसे घटना के बारे में जानकारी दी थी।
विशेष न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद, पांच साल का अतिरिक्त कारावास
प्रकरण में विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी), जिला सीहोर ने कृष्णकांत मालवीय को दोषी ठहराया। न्यायालय ने धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(2)(व्ही) एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं धारा 238 भारतीय न्याय संहिता के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह प्रकरण चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकृति का था। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी वंदना परते ने न्यायालय में पैरवी की। अभियोजन के साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय से कठोर सजा दिलाई गई।