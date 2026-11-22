सागर: जंगल में शिकार की फिराक में घूम रहे दो शिकारी गिरफ्तार, दो फरार; बिना नंबर की काली एक्सयूवी जब्त
उत्तर वन मंडल सागर के खुरई वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोरट के जंगल में वन विभाग की टीम ने शिकार की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। रात्रि गश्त के दौरान वन अमले ने घेराबंदी कर बिना नंबर प्लेट की काली महिंद्रा XUV कार के साथ दो आरोपियों को दबोच लिया, जबकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकले।
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खुरई रेंजर चंद्रभूषण सिंह ठाकुर के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वन विभाग जरूवाखेड़ा की टीम नियमित रात्रि गश्त पर थी। रविवार, 22 नवंबर की तड़के करीब 4:21 बजे बीट बलोप 'ब' के वनकक्ष क्रमांक PF-22 में संदिग्ध गतिविधियां नजर आईं। सतर्क हुए वन अमले ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर मौके पर मौजूद बिना नंबर की काली महिंद्रा XUV को रोका और उसकी सघन तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से शिकार में इस्तेमाल होने वाले तीन जिंदा कारतूस, दो खाली खोखे, एक धारदार शिकारी चाकू, अवैध सागौन की लकड़ी तथा गाड़ी की आगे और पीछे की नंबर प्लेट बरामद हुईं।
मौके से पकड़े गए आरोपियों की पहचान मालथौन निवासी शिवम लोधी और सेमरा निवासी सत्यम लोधी के रूप में हुई है। वन विभाग ने दोनों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वन विभाग की टीम अब फरार हुए दो अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।