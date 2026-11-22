उत्तर वन मंडल सागर के खुरई वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोरट के जंगल में वन विभाग की टीम ने शिकार की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। रात्रि गश्त के दौरान वन अमले ने घेराबंदी कर बिना नंबर प्लेट की काली महिंद्रा XUV कार के साथ दो आरोपियों को दबोच लिया, जबकि उनके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकले।

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