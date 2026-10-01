शहडोल: हनुमान अंश देखने आया परिवार, मॉल की लिफ्ट में 15 मिनट तक फंसा रहा, 112 ने पहुंचकर की मदद

शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र के बुढ़ार रोड स्थित के स्क्वायर मॉल में फिल्म देखने पहुंचे पति-पत्नी और उनका बच्चा लिफ्ट में फंस गए। परिवार के मुताबिक, लिफ्ट अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद जब कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा तो परिवार ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने तक लिफ्ट दोबारा चालू हुई और परिवार बाहर निकल सका।

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