भाजपा में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। ताजा मामला भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की जिला कार्यकारिणी से जुड़ा है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष प्रियम त्रिपाठी ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की, लेकिन कुछ घंटे बाद ही भाजपा जिलाध्यक्ष अमिता चपरा ने इसे भंग कर दिया। एक ही दिन में हुए इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर आपसी समन्वय और निर्णय प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रियम त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा और लंबे इंतजार के बाद अपनी नई टीम घोषित की थी। कार्यकारिणी की सूची जारी होने के बाद जिन कार्यकर्ताओं को पदों की जिम्मेदारी मिली थी, उनमें उत्साह का माहौल था। हालांकि, यह उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष अमिता चपरा की ओर से कार्यकारिणी भंग किए जाने का आदेश जारी होते ही पूरी कवायद पर विराम लग गया।

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इस घटनाक्रम के बाद पार्टी के भीतर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। संगठन से जुड़े लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कार्यकारिणी घोषित करने से पहले जिला संगठन से सहमति ली थी या नहीं। वहीं, दूसरे पक्ष का मानना है कि घोषित सूची को निरस्त करने से पहले आपसी चर्चा और समन्वय बनाया जाना चाहिए था। दोनों पदाधिकारियों के फैसलों में सामने आए अंतर ने संगठन के भीतर तालमेल की कमी को उजागर किया है।

पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि संगठन में आपसी समन्वय की कमी का असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस को भी भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी बताते हुए संगठनात्मक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

दूसरी ओर, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह संगठन की प्रक्रिया से जुड़ा मामला है। आपसी सहमति से जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। फिलहाल, इस घटनाक्रम ने जिले में भाजपा के संगठनात्मक तालमेल और नेतृत्व के बीच समन्वय को लेकर नई बहस छेड़ दी है।