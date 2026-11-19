मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गुरुवार तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे आग ताप रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, हादसा जबलपुर के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत राज फैमिली ढाबा के पास हुआ।

अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात करीब दो बजे शराब दुकान के कर्मचारी, ढाबा संचालक और उसके कर्मचारी सड़क किनारे आग जलाकर ताप रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतर गया। ट्रक ने सबसे पहले ढाबे के सामने खड़ी एक बोलेरो, एक कार और एक पिकअप को टक्कर मारी। इसके बाद आग ताप रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मक्का की फसल से लदा ट्रक इसके बाद पलट गया।

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नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) अर्जुन आयंक मिश्रा ने बताया कि हादसे में शराब दुकान के कर्मचारी बलराम (37) और मोनू (32) तथा ढाबे के कर्मचारी धर्मेंद्र (35) की मौके पर ही मौत हो गई। दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में ढाबा संचालक राजा साहू और उसका एक कर्मचारी शामिल है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हादसे के बाद से चालक फरार है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है।