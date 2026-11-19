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सिवनी जिले से संबंधित वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी एक होटल के कमरे में उपस्थित पुरुष और महिला से आपत्तिजनक तरीके से बातचीत करते दिख रहे थे। वे उनके बैग में गांजा रखकर एनडीपीएस एक्ट के तहत झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए छिंदवाड़ा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ने अंतरिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया घटना में संलिप्तता और आचरण संदिग्ध मिलने पर यह कठोर कदम उठाया गया है। निलंबित अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और उन्हें जबलपुर रक्षित केंद्र में नियमित उपस्थिति देनी होगी।सिवनी के इस चर्चित प्रकरण में विभागीय स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। पहले शासन ने मामले में संलिप्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चंचलेश मरकाम, थाना प्रभारी सतीश तिवारी, प्रधान आरक्षक नवीन तिवारी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के चालक एवं गनमैन को निलंबित किया था। अब यातायात प्रभारी के निलंबन से निलंबित कर्मियों का आंकड़ा सात पहुंच गया है। प्रकरण में होटल संचालक ने पुलिस टीम पर प्रति माह 50 हजार रुपये मांगने का भी गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन आरोपों की प्रामाणिकता विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।