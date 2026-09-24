शहडोल: होम्योपैथी के पंजीयन पर एलोपैथी इलाज का आरोप, स्वास्थ्य विभाग ने पॉलीक्लिनिक किया सील

शहडोल के सोहागपुर ब्लॉक क्षेत्र में होम्योपैथी के पंजीयन की आड़ में एलोपैथिक इलाज किए जाने का मामला सामने आया है। बुढार के सरईकापा स्थित बड़गैया पॉलीक्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को सील कर दिया। विभाग को यहां नियमों के विपरीत इलाज किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

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