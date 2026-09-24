उज्जैन: हाउसिंग बोर्ड का बड़ा शिकंजा, एक नोटिस और टूट पड़ा दुखों का पहाड़; बेटी की शादी तक हो गई रद्द

अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी, इंदिरा नगर और आजाद नगर समेत लगभग 10 कॉलोनियों में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय मकानों के व्यावसायिक उपयोग पर भेजे गए नोटिसों ने करीब 500 मकान मालिकों की नींद उड़ा दी है। कार्रवाई का खौफ इस कदर हावी है कि लोग अपने ही हाथों अपनी दुकानें तोड़ रहे हैं, शटर हटाकर दरवाजे लगा रहे हैं और लीज निरस्त होने के डर से अपना बनाया सेटअप खुद ही तबाह करने पर मजबूर हैं।

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