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सिवनी जिले में समर्थन मूल्य पर 54 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी में सामने आए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का मामला अब उच्च न्यायालय पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायाधीश विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को मूंग खरीदी के साथ-साथ उसके भंडारण में हुई कथित धांधली के बिंदु को भी जनहित याचिका में शामिल करने की अनुमति दे दी है।