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जिले में बरेली के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय के लोकार्पण समारोह में तय प्रोटोकॉल का पालन न होने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस सरकारी कार्यक्रम में मंच पर स्थान न मिलने के कारण सांसद करीब एक घंटे तक आम कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच साधारण कुर्सी पर बैठे रहे। कार्यक्रम के आधिकारिक बैनर पर भी उनका नाम और तस्वीर नहीं थी।