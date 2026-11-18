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विदिशा की कोतवाली पुलिस ने 15 वर्षीय किशोरी से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार दो आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस आरोपी राकेश अहिरवार और शरद गोस्वामी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सटीक सूचना देने पर यह इनाम राशि प्रदान करेगी। दोनों फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान तथा नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।